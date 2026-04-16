В России призвали установить лимит на бесплатное снятие наличных в банкоматах

Чернышов призвал разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах лимита. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Чернышов предложил бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах. Соответствующее обращение уже направлено на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению депутата, в условиях зависимости россиян от цифровых финансовых сервисов важно обеспечить непрерывный доступ к собственным средствам. Он подчеркнул, что инициатива повысит защищенность граждан, а также способствует большему доверию к национальной платежной системе.

Ранее сообщалось, что в России стали чаще закрываться отделения банков. Это связывают с развитием цифровых сервисов и возможностью получить большую часть соответствующих услуг в онлайн-режиме.

