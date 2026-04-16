Полиция поймала терроризировавшего город голого домушника

В США полиция задержала преступника, который обворовывал чужие дома голым
Антонина Черташ
Кадр: Fairfax County Police Department

В США полиция арестовала молодого мужчину, который на протяжении месяца терроризировал жителей штата Вирджиния, пытаясь обворовать их дома голым. Об этом сообщает New York Post.

21-летний Седрик Уокер разгуливал по элитному району города Сентервилл исключительно в обуви и маске из синей ткани. Он проник в несколько домов и украл оттуда ценные вещи, в нескольких других случаях проникновение оказалось неудачным. Поймать серийного домушника удалось после того, как детективы устроили на него засаду. Заметив его ранним утром, они подняли в воздух дрон. Беглец попытался скрыться, перепрыгнул через забор и спрятался в чужом доме. Однако Уокера выследили при помощи тепловизора и задержали.

Местная жительница Лорилин Андре рассказала, что они с соседями радостно кричали и аплодировали, когда преступника увозили в наручниках. Уокеру предъявлены обвинения в нескольких эпизодах кражи со взломом, покушении на кражу и непристойном обнажении. Судья отправил его в тюрьму без права выхода под залог.

«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
Ранее сообщалось, что жительница американского штата Иллинойс вернулась домой и обнаружила там троих незнакомцев. Двое из них спали голыми в ее кровати.

