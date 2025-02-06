СКР возбудил дело из-за обнаружения плачущего младенца на проезжей части

СК возбудил дело из-за обнаружения младенца на проезжей части в Подмосковье

В Московской области следователи возбудили дело из-за обнаружения плачущего ребенка в одном боди на проезжей части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статьям 125 («Оставление в опасности») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

Мужчина ехал ночью по Старо-Рязанскому шоссе. Внезапно автомобилист заметил близ дороги движущийся предмет. Приблизившись, водитель услышал крик и понял, что это маленькая девочка, которой нет и года. Россиянин взял младенца в машину и вызвал медиков и сотрудников полиции. Спустя десять минут к нему подошла женщина, представившаяся бабушкой, однако мужчина решил не отдавать ей ребенка и дождался оперативников.

Затем автомобилисту позвонила мать девочки — поблагодарила за спасение и сказала спасибо, что не отдал малышку бабушке. У ребенка диагностировали первую степень переохлаждения.