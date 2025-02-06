Стало известно о километровой колонне наступающих частей ВСУ в Курской области

Shot: Наступающие части ВСУ в Курской области сформировали километровую колонну

Перешедшие в наступление в Курской области части Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировали километровую колонну. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, изначально в колонне насчитывалось до 50 единиц техники. Танки и бронемашины выдерживали дистанцию от 30 до 50 метров, чтобы минимизировать возможные потери в случае обстрела.

По состоянию на 13:43 мск, когда было опубликовано сообщение, треть вошедшей в состав колонны техники уже уничтожена, утверждает канал.

ВСУ перешли в новое наступление в Курской области 6 февраля. В колонне военной техники были замечены американские танки Abrams.