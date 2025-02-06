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14:49, 6 февраля 2025Мир

Трамп рассказал о планах Израиля передать сектор Газа США

Трамп: Израиль передаст сектор Газа США, жителей Палестины переселят
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль по окончании боевых действий передаст сектор Газа США, а жителей Палестины переселят в более безопасные и красивые места в регионе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Сектор Газа был бы передан Израилем Соединенным Штатам, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и красивые общины в регионе, с новыми и современными домами», — написал республиканец на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал, что США начнут строительство «одного из величайших и наиболее впечатляющих проектов» со специалистами со всего мира для развития сектора Газа. Американский лидер подчеркнул, что для этого не нужны будут американские солдаты.

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом республиканец предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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