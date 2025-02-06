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16:26, 6 февраля 2025Бывший СССР

Украинцев призвали не использовать слова «бусификация» и «людоловы»

В ВСУ назвали слова бусификация и людоловы российской ИПСО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Слова «бусификация» и «людоловы» якобы являются результатом российской информационно-психологической специальной операцией (ИПСО) и украинцам стоит перестать их использовать. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает издание «Страна.ua».

«Как бы это сейчас ни звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление», — заявил Саранцев.

Как отмечает издание, слово «бусификация» используют не только простые украинцы, но и депутаты Верховной Рады, а словарь современного украинского языка и слэнга «Мислово» назвал его словом 2024 года.

Ранее полковник ВСУ в отставке Роман Свитан заявил, что возвращающиеся с фронта украинцы будут мстить сотрудникам территориальных центров комплектации (ТЦК) из-за несправедливого обращения с собой. Он отметил, что желание украинских бойцов восстановить справедливость естественно, и они будут это делать, приобретя на фронте боевой опыт.

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