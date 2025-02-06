Умер звезда фильма «Карты, деньги, два ствола»

Умер актер из фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти

Британский актер Патрик Мориарти, известный по роли Гарри Топора в фильме режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает агрегатор IMDb.

По информации сервиса, смерть Мориарти наступила 2 февраля, детали произошедшего не уточняются.

За свою карьеру артист успел сыграть в 45 фильмах, среди которых «Игры патриотов», «Дюна» и «Челюсти-3».

Ранее стало известно, что звезда «Возвращения Мухтара» и заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет.