В Баку заявили об ожидании мер Москвы из-за закрытия Русского дома

В МИД Азербайджана заявили об ожидании мер Москвы из-за закрытия Русского дома

В Баку ожидают организационных мер Москвы в связи с закрытием Русского дома в Азербайджане после прекращения регистрации. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского дома в Баку, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», — заявил дипломат.

Он добавил, что представительство Россотрудничества якобы совершило серьезные нарушения азербайджанского законодательства, а также не получило правильной регистрации в качестве юридического лица.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане. При этом в комментарии «Ленте.ру» в пресс-службе агентства заявили, что обвинения в адрес Русского дома не выдерживают никакой критики.