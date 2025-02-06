В Курской области загорелся газопровод на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ

Врио курского главы Хинштейн: После обстрела ВСУ в регионе загорелся газопровод

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области загорелся газопровод. Об этом на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ в регионе рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, заявление опубликовано в Telegram.

По словам чиновника, из-за удара по газопроводу в двух населенных пунктах прекратилась подача газа. Кроме того, удар ВСУ повредил электропровод.

«На местах работают аварийные бригады, которые обещают оперативно устранить все повреждения в течение дня (...) пострадавших среди населения, слава богу, нет», — написал в блоге врио главы региона.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что в новом наступлении ВСУ задействовали танки Abrams.