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14:27, 6 февраля 2025Россия

В Курской области загорелся газопровод на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ

Врио курского главы Хинштейн: После обстрела ВСУ в регионе загорелся газопровод
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области загорелся газопровод. Об этом на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ в регионе рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, заявление опубликовано в Telegram.

По словам чиновника, из-за удара по газопроводу в двух населенных пунктах прекратилась подача газа. Кроме того, удар ВСУ повредил электропровод.

«На местах работают аварийные бригады, которые обещают оперативно устранить все повреждения в течение дня (...) пострадавших среди населения, слава богу, нет», — написал в блоге врио главы региона.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что в новом наступлении ВСУ задействовали танки Abrams.

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