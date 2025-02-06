Onet: Все больше военных ВСУ самовольно покидают зону боевых действий

Военные ВСУ все в большем количестве стали самовольно покидать зону боевых действий. Об этом написало издание Onet.

В статье сказано, что на некоторых участках фронта кадровый дефицит превышает 50 процентов. По словам экспертов, он ощущается и на учебных полигонах в Польше, использующихся для подготовки украинских бойцов.

«У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. А их всего 20. Ротации нет», — приводит издание слова одного из украинских бойцов.

Ранее одна из украинских медсестер в интервью газете Politico рассказала, что командование Вооруженных сил Украины подделывает документы для переброски личного состава в горячие точки фронта.

До этого стало известно, что в ВСУ жалуются на главнокомандующего Александра Сырского. Отмечалось, что он заменил командиров на верных ему людей, которым не интересна судьба подчиненных.

