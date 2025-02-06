В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

Суд назначил наказание 3 военным ВФУ до 16 лет за теракты в Курской области

Российский суд назначил наказание троим военнослужащим 91 отдельного противотанкового дивизиона Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Константину Очимовскому, Алексею Нечипоруку и Виталию Гонобоблеву до 16 лет лишения свободы за теракты в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Так, Очимовский получил 15 лет лишения свободы, а Нечипорук и Гонобоблев получили по 16 лет лишения свободы. Все трое будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима.

Как установил суд, 12 августа 2024 года вооруженные автоматами АК-74, переносными противотанковыми ракетными комплексами «Джавеллин» и взрывными устройствами фигуранты незаконно пересекли Государственную границу России. В Суджанском и Кореневском районах Курской области они запугивали и устрашали местное население. Под угрозой применения оружия они занимали частные домовладения и препятствовали эвакуации гражданского населения. Кроме того, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. Мужчины были задержаны 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что следователи с 2014 года возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений.