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22:22, 6 февраля 2025Мир

В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

Мешков: РФ не поддастся на уловки Запада заморозить боевые действия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил в интервью РИА Новости, что Москва отказывается поддаваться на уловки Запада и замораживать конфликт на Украине.

«На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск», — уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заморозка конфликта с Украиной или временное перемирие недопустимы для России. По ее словам, Запад может воспользоваться перемирием для попыток вооруженного военного реванша.

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