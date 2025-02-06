В России прокомментировали слова Зеленского о состоянии Запорожской АЭС

Член Общественной палаты Рогов: Слова Зеленского о ЗАЭС — ахинея и вздор

Заявления Владимира Зеленского о плохом состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — «ахинея и вздор». Так слова Зеленского прокомментировал член Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По утверждению Рогова, несмотря на тот факт, что из-за опасности обстрелов ЗАЭС не вырабатывает электричества, под российским контролем она находится в отличном состоянии. Общественник добавил, что Зеленский живет «в виртуальной реальности».

«АЭС находится в отличном состоянии, несмотря на все опасности и постоянные провокации со стороны режима Зеленского», — заявил Рогов.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар — город, в котором расположена ЗАЭС, — четырьмя беспилотниками.