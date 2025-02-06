В России рассказали о ходе боев в Курской области после активизации ВСУ

WarGonzo: ВСУ перешли в контратаку под Суджей, ВС России отбили два наката

Российские войска приступили к отражению нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

6 февраля ВСУ активизировались на участке линии соприкосновения, бросив в бой бронетехнику.

По данным WarGonzo, российские войска уже отразили два «наката» противника. При этом поражение наступающим украинским войскам наносится с большого расстояния, указано в сообщении.

Ранее появились подробности о наступлении ВСУ в Курской области. По данным Telegram-канала Mash, в сторону Беловского района выдвинулась колонна из 400 украинских солдат на бронетехнике НАТО. Несколько единиц техники уже было уничтожено российскими войсками.