В России рассказали о ходе боев в Курской области после активизации ВСУ

Российские войска приступили к отражению нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
6 февраля ВСУ активизировались на участке линии соприкосновения, бросив в бой бронетехнику.
По данным WarGonzo, российские войска уже отразили два «наката» противника. При этом поражение наступающим украинским войскам наносится с большого расстояния, указано в сообщении.
Ранее появились подробности о наступлении ВСУ в Курской области. По данным Telegram-канала Mash, в сторону Беловского района выдвинулась колонна из 400 украинских солдат на бронетехнике НАТО. Несколько единиц техники уже было уничтожено российскими войсками.