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08:42, 6 февраля 2025Наука и техника

В России впервые показали платформу для интеграции дронов в воздушное движение

Репин: в РФ впервые представили ЕС ОрВД для интеграции БПЛА в воздушное движение
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В России впервые представили единую интегрированную систему планирования использования воздушного пространства (ЕС ОрВД) для интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное движение наравне с пилотируемыми. Об этом рассказал представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» Виталий Репин, передает ТАСС.

«Разрабатывается тестовый комплекс системы планирования использования воздушного пространства, предназначенный для тестирования различных технических и технологических решений и процедур, связанных с обеспечением безопасности совместных полетов пилотируемой и беспилотной авиации», — заявил Репин.

Ранее сообщалось, что в РФ создадут систему управления роем дронов на оптоволокне, получившую название «Цербер». Все БПЛА связаны между собой, одни ведут разведку и определяют цели, другие — отрабатывают по ним сбросами.

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