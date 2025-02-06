В России высказались о четырехдневной рабочей неделе для одной категории населения

Депутат Бессараб: Четырехдневная рабочая неделя для матерей принесет им проблемы

Четырехдневная рабочая неделя для работающих матерей не повысит рождаемость, а только приведет к новым проблемам в виде нежелания работодателей трудоустраивать молодых женщин, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Я думаю, дополнительные льготы для матерей создадут только дополнительные проблемы при трудоустройстве, — считает депутат. — Работодатели не захотят нанимать молодых женщин, чтобы избежать дополнительной нагрузки на других сотрудников».

Проблемы, как заметила политик, могут начаться и в трудовом коллективе — мало кому будет симпатичен коллега, получающий ту же заработную плату, но работающий сокращенную рабочую неделю.

«У нас уже есть преференции для женщин, работающих в сельской местности. У них 36-часовая рабочая неделя с сохранением зарплаты. Дело в том, что женщины на селе, как правильно, содержат подсобные хозяйства, и им необходимо не только ухаживать за членами семьи, но и обеспечивать быт», — объяснила Бессараб.

Ранее в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Отмечается, что для многих работающих матерей четырехдневка станет спасением.

