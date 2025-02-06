В Санкт-Петербурге назначили нового вице-губернатора по здравоохранению

Константин Звоник назначен новым вице-губернатором Петербурга по здравоохранению

В Санкт-Петербурге назначили нового вице-губернатора по здравоохранению. Должность занял Константин Звоник, сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным РБК, на этом посту Звоник сменил Олега Эргашева, который руководил системой здравоохранения в течение пяти лет. Он покинул должность вице-губернатора по собственному желанию 22 января.

Как следует из подписанного губернатором российского города Александром Бегловым постановления, чиновник будет курировать работу комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, а также управления ветеринарии.

Известно, что до этого назначения Звоник занимал должность главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт‑Петербурга.

Ранее сообщалось, что участник «Времени героев» Николай Королев получил работу в правительстве Санкт-Петербурга. Он занял пост зампредседателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.