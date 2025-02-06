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13:31, 6 февраля 2025Мир

В США заявили об ожидании жизнеспособных предложений по Газе со стороны арабских стран

The Times: США ожидают от арабских стран жизнеспособных предложений по Газе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает от ближневосточных союзников жизнеспособных предложений по решению проблем в секторе Газа. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Белый дом устал слышать «нет» на свои инициативы по решению палестинского вопроса и хочет получить сформированные сильные предложения от арабских партнеров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что помощники президента США Дональда Трампа пытаются смягчить озвученные политиком предложения по ситуации в секторе Газа. Команда американского лидера дала понять, что заявления Трампа о переселении палестинцев из Газы и установлении американского контроля над сектором являются лишь «творческим мышлением вслух».

Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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