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19:05, 6 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ признали раскол между гражданскими и военными

В ВСУ заявили о существовании раскола между военными и гражданскими
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Украинском обществе существует раскол между гражданскими и военными. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, комментируя взрывы в украинских терриаториальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.

«Мы не можем не замечать, что этот клин между военными и гражданскими и это напряжение, которое выливается в агрессию, есть в обществе», — заявил военный.

По его словам, во время мобилизации украинцев случаются «негативные явления», а также имеют место «определенные невзгоды, трудности и негатив».

Ранее Саранцев заявил, что слова «бусификация» и «людоловы» якобы являются результатом российской информационно-психологической специальной операцией (ИПСО), и украинцам лучше перестать их использовать.

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