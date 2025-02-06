В ВСУ признали раскол между гражданскими и военными

В ВСУ заявили о существовании раскола между военными и гражданскими

В Украинском обществе существует раскол между гражданскими и военными. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, комментируя взрывы в украинских терриаториальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.

«Мы не можем не замечать, что этот клин между военными и гражданскими и это напряжение, которое выливается в агрессию, есть в обществе», — заявил военный.

По его словам, во время мобилизации украинцев случаются «негативные явления», а также имеют место «определенные невзгоды, трудности и негатив».

Ранее Саранцев заявил, что слова «бусификация» и «людоловы» якобы являются результатом российской информационно-психологической специальной операцией (ИПСО), и украинцам лучше перестать их использовать.