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20:51, 6 февраля 2025Мир

Великобритания возглавит контактную группу по оказанию помощи Украине

Politico: Великобритания возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Neil Hall / Reuters

Британский министр обороны Джон Хили возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины, созданную при бывшем президенте США Джо Байдене для оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает американский журнал Politico со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

«Министр обороны Великобритании Джон Хили возглавит встречу союзников Киева в формате Контактной группы по обороне Украины в среду, впервые приняв эстафету у США», — пишет издание.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку военного контингента обеих стран на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.

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