Великобритания возглавит контактную группу по оказанию помощи Украине

Politico: Великобритания возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины

Британский министр обороны Джон Хили возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины, созданную при бывшем президенте США Джо Байдене для оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает американский журнал Politico со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

«Министр обороны Великобритании Джон Хили возглавит встречу союзников Киева в формате Контактной группы по обороне Украины в среду, впервые приняв эстафету у США», — пишет издание.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку военного контингента обеих стран на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.