Захарова высказалась о человечности дипломатов

Захарова: Человечность является важнейшей составляющей дипломатической работы

Обучению дипломатов человечности уделяется особое внимание, заявила в беседе с «360.ru» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это качество приходит через образовательный процесс, большую роль в который привносит наставничество.

«Наш дипломат получает разностороннее образование, куда включается классическая литература, куда включается в том числе знание истории во всех ее проявлениях: и великих совершений, и сложных периодов, и преодолений», — продолжила она.

Захарова отметила, что, прежде всего, роль наставника заключается в том, чтобы научить младшего сотрудника правильно общаться, решать проблемы и не откладывать их на завтра. В противном случае «мы потеряем ту самую человечность, которая есть в каждом, но которую нужно еще развивать, нужно обучать», пояснила дипломат. По ее мнению, человечность является важнейшей составляющей дипломатической работы.

Ранее Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под американского главу Дональда Трампа. Она указала, что это произойдет потому, что европейские страны не имеют суверенитета во внутренней и внешней политике.