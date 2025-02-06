Захарова: Европа подобострастно прогнется под Трампа и его желания

Европа «подобострастно прогнется» под президента США Дональда Трампа и его желания, так как не имеет суверенитета во внутренней и внешней политике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «360.ru».

«Президент России Владимир Владимирович Путин прекрасно, просто пошагово, очень доходчивым языком рассказал, как сейчас выстроится (...) европейская часть коллективного Запада в подобострастном услужливом изгибе уже под Трампа», — ответила дипломат на вопрос о гипотетическом выходе США из НАТО.

Кроме того, Захарова указала, что страны Европы вначале ошибочно не восприняли Трампа всерьез, так как полностью приняли либеральную идеологию из тех же Соединенных Штатов.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал Трампа и американского предпринимателя Илона Маска провести проверку деятельности НАТО, создав для этого специальный департамент. Так исследователь отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Москва приветствует слова американского лидера об ошибочности втягивания Украины в НАТО.