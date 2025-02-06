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04:48, 6 февраля 2025Мир

Трампа и Маска призвали провести аудит деятельности НАТО

Профессор Малинен призвал Трампа и Маска провести аудит деятельности НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональду Трампу и американского предпринимателя Илону Маску провести проверку деятельности НАТО, создав для этого специальный департамент. Об этом он написал в социальной сети X.

Так Малинен отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Москва приветствует слова американского лидера об ошибочности втягивания Украины в НАТО. По его словам, с этого момента может начаться реальный путь к миру на Украине. «Политика открытых дверей НАТО просто должна закончиться. А еще лучше, чтобы вся организация была проверена», — написал он.

Ранее Малинен заявил, что НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. По словам эксперта, альянс как минимум с 2022 года ведет против России прокси-войну.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией.

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