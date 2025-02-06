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18:26, 6 февраля 2025Бывший СССР

Захарова заявила о лишении суверенитета Украины

Захарова: Украина лишилась суверенитета, обсуждая проведение выборов с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина лишилась суверенитета, обсуждая проведение выборов у себя в стране с США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это подтверждение от украинского действующего чиновника, указывающее, что к настоящему времени Украина лишилась суверенитета во всех сферах», — заявила дипломат. Власти в Киеве, по ее словам, не могут принимать собственных решений даже по вопросам выборов.

Захарова отметила, что Украина сейчас находится в полной зависимости от «западных хозяев». Она добавила, что Украина не имеет легитимного президента.

Ранее Захарова отвергла временное перемирие с Украиной. По ее словам, оно будет использовано Западом для укрепления военного потенциала Украины.

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