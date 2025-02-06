Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму из-за пола

Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от гендера

Власти Аргентины запретили заключенным переводиться в тюрьму в зависимости от пола, с которым они себя ассоциируют. Оь этом заявил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни, передает РИА Новости.

Адорни уточнил, что в прошлом году в городе Кордова заключенный, который был осужден за изнасилование, заявил, что считает себя женщиной. Однако после перевода в женскую тюрьму он изнасиловал нескольких заключенных.

Представитель президента страны подчеркнул: этот случай демонстрирует, что действующая система превратилась в инструмент «для совершения преступлений».

Ранее власти Аргентины запретили операции по смене пола для несовершеннолетних.