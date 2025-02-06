Зеленский поручил кабмину найти новые источники международной помощи

Зеленский поручил правительству Украины найти новые источники финансирования

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству найти новые источники международного финансирования в течение месяца. Текст документа передает ТАСС.

«Кабинету министров Украины (...) проанализировать ситуацию о состоянии предоставления международной помощи Украине и наработать (...) предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине», — указано в тексте документа.

Ранее Зеленский признался, что военная помощь от США, которую продолжают получать Вооруженные силы республики, была одобрена экс-президентом США Джо Байденом. При этом новые пакеты военной помощи, принятые действующим американским лидером Дональдом Трампом, пока отсутствуют.

Также Зеленский заявил, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. Он допустил обрушение фронта для ВСУ.