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21:37, 7 февраля 2025Спорт

Автогол «Динамо» принес «Спартаку» победу в матче Зимнего Кубка РПЛ

«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал Зимнего Кубка РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча московских клубов прошла в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Победу «Спартаку» принес автогол «Динамо», который произошел из-за ошибки голкипера Игоря Лещука после передачи форварда Николаса Маричаля.

Ранее в финал Зимнего Кубка вышел «Зенит». Решающий матч состоится 11 февраля.

РПЛ возобновится после зимней паузы 28 февраля. После первой части сезона чемпионата России «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. «Динамо» с 35 очками располагается на четвертой строчке.

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