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14:40, 7 февраля 2025Россия

Белоусов обратился к российским войскам в ДНР

Белоусов поблагодарил солдат за установление контроля над Дружбой в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав 109 отдельного стрелкового полка за установление контроля над населенным пунктом Дружба.

О занятии Дружбы российское военное ведомство сообщило 7 февраля в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Ранее Белоусов обратился к российским войскам в Харьковской области. Перед этим российские подразделения выбили украинскую армию из населенного пункта Двуречная.

ЖЗЛ
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