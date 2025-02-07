Белоусов обратился к российским войскам в ДНР

Белоусов поблагодарил солдат за установление контроля над Дружбой в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав 109 отдельного стрелкового полка за установление контроля над населенным пунктом Дружба.

О занятии Дружбы российское военное ведомство сообщило 7 февраля в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Ранее Белоусов обратился к российским войскам в Харьковской области. Перед этим российские подразделения выбили украинскую армию из населенного пункта Двуречная.