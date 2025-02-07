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17:29, 7 февраля 2025Забота о себе

Диетолог предупредила о вреде сыра

Диетолог Соломатина: Тирамин в сыре может вызывать головные боли
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: foodky / Shutterstock / Fotodom  

Польза сыра заключается в его богатом составе, рассказала диетолог Елена Соломатина. При этом в беседе с «Вечерней Москвой» она предупредила и о вреде продукта.

В сыре, уточнила врач, есть витамины A, D, E и K, которые необходимы для поддержания здоровья организма. В нем также содержатся кальций, фосфор, медь и другие полезные вещества. Тем не менее в кисломолочном продукте есть и тирамин, который может вызывать головные боли.

Соломатина также предостерегла от употребления данного продукта людей с гипертонией. Она напомнила, что в сыре содержится много соли. «Людям с повышенным давлением лучше отдавать предпочтение рассольным и творожным вариантам, например моцарелле. При этом важно отметить, что он является достаточно калорийным продуктом, поэтому его нужно есть в ограниченном количестве людям, которые страдают от ожирения или просто следят за своей фигурой», — объяснила она.

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Помимо этого, Соломатина рекомендовала беременным женщинам отказаться от сыра с плесенью, потому что в нем может завестись листерия. Суточную норму сыра диетолог определила примерно в 50 граммов. Однако если человек проявляет высокую физическую активность и соблюдает дневные нормы употребления калорий и соли, то он может позволить себе и 100 граммов в день, обратила внимание она.

Ранее Соломатина предупредила, что напитки с кофеином вызывают привыкание. Она уточнила, что единственное исключение — зеленый чай.

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