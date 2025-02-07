Экс-президента Франции заставят носить электронный браслет

Экс-президента Франции Саркози заставят носить электронный браслет

Экс-президента Франции Николя Саркози заставят носить электронный браслет в течение года из-за дела о «прослушках» и обвинения в коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Николя Саркози должен в эту пятницу установить электронный браслет, к ношению которого его приговорили по делу о прослушивании телефонных разговоров», — отмечается в материале издания со ссылкой на источники.

Сам Саркози был вызван в суд еще на прошлой неделе и был уведомлен о решении. Однако браслет на данный момент времени бывший французский лидер не надел.

В феврале и декабре прошлого года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор бывшему президенту Франции за незаконное финансирование своей предвыборной кампании в 2012 году. Тогда Саркози проиграл президентскую гонку Франсуа Олланду. Поводом к этому стал тот факт, что экс-президент Франции потратил на свою кампанию 43 миллиона евро. Утверждалось, что это вдвое превышает верхний потолок финансирования.