«Фиорентина» обыграла «Интер» в перенесенном матче чемпионата Италии по футболу

«Фиорентина» обыграла «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу со счетом 3:0

«Фиорентина» обыграла «Интер» в матче 14-го чемпионата Италии по футболу, который был перенесен с 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч закончился со счетом 3:0, на 60-й минуте забил Лука Раньери, на 68-й и 89-й минутах — Мойзе Кин.

«Фиорентина» одержала победу в третьем матче подряд и занимает четвертое место в таблице Серии А с 42 очками, «Интер» на второй строчке с 51 очком. 10 февраля команды встретятся в рамках 24-го тура в Милане.

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» начался 1 декабря, однако был прерван в первом тайме после того, как у 22-летнего футболиста первой команды Эдоардо Бове произошла остановка сердца. Позднее ему установили дефибриллятор. 6 февраля встреча началась с 16-й минуты.