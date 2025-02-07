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16:42, 7 февраля 2025Спорт

Футбольные клубы установили рекорд по расходам на трансферы

Футбольные клубы в январе 2025-го установили рекорд по расходам на трансферы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Профессиональные футбольные клубы со всего мира в минувшем январе установили рекорд по расходам на трансферы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего за месяц произошло 5863 перехода на общую сумму 2,35 миллиарда долларов США. Лидируют по этому показателю английские клубы, которые потратили 621,6 миллиона долларов. Второе место занимают немецкие команды (295,7 миллиона), на третьей строчке находятся итальянские клубы (223,8 миллиона).

Больше всех на трансферах заработали французские клубы (371 миллион долларов). За ними следуют команды из Германии (226,2 миллиона) и Англии (186,2).

27 января ФИФА сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

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