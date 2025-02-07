ЦБ сообщил о падении иностранных инвестиций в Россию до минимума за 15 лет

По состоянию на октябрь прошлого года объем иностранных инвестиций в Россию упал до минимума за последние 15 лет. После того как нерезиденты с начала года забрали из реального сектора экономики еще 44 миллиарда долларов, общий объем оставшихся средств опустился до 235 миллиардов. Об этом свидетельствует статистика Центробанка.

В 2023 году российская экономика потеряла 80 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, а в 2022-м — 138 миллиардов. С начала боевых действий на Украине этот показатель сократился в два раза.

Основной причиной такой динамики стал тот факт, что до 2022 года три четверти прямых иностранных инвестиций в Россию приходились на недружественные страны. После обострения отношений они начали выводить средства, а инвестиции дружественных стран слишком малы и не могут компенсировать потерю.

В декабре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о надежде на возвращение на российский рынок инвесторов из недружественных стран. По его мнению, высокая доходность российских ценных бумаг окажется важнее геополитики, а главным моментом, который надо поправить, является создание понятной регуляторной среды, чтобы все были уверены в возможности безопасно вывести свои деньги в любой момент.

В свою очередь, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов призвал оставить иллюзии по поводу возвращения качественного капитала, а министр финансов Антон Силуанов признал, что пока на рынке преобладает настороженное отношение.