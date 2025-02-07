Конгрессвумен уличила Байдена в создании трансгендерных обезьян

Конгрессвумен Мэйс: Байден потратил $10 млн на создание трансгендерных обезьян

Администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила 10 миллионов долларов на создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Нэнси Мэйс на своей странице в социальной сети X.

«В прошлом году было израсходовано более 10 миллионов долларов налогоплательщиков на создание трансгендерных обезьян, мышей и крыс», — рассказала конгрессвумен.

По словам Мэйс, так называемые гранты DEI (Diversity, Equality and Inclusion — программы разнообразия, равенства и инклюзивности) выделялись для проведения экспериментов, в ходе которых животным делали операции и подвергали гормональной терапии в университетах по всей стране.

Кроме того, предыдущая администрация потратила 2,5 миллиона долларов на изучение репродуктивных способностей трансгендерных мышей. Еще один миллион долларов потратили, чтобы выяснить, «были ли самки крыс, получающие терапию тестостероном, более склонны к передозировке препаратом для изнасилования на свидании».

После прихода в Белый дом нынешний президент США Дональд Трамп распорядился отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности и назвал ее дискриминационной. Он также приказал всем департаментам и агентствам исполнять давние законы США о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI в частном секторе.