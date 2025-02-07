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13:36, 7 февраля 2025Россия

Кремль отказался комментировать намерение полностью запретить аборты в регионе России

Песков отказался комментировать планы вологодских властей запретить аборты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать намерение властей Вологодской области полностью запретить аборты в регионе. Его слова передает РИА Новости.

«Слушайте, я не могу ничего комментировать. Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос», — сказал Песков.

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Так он отреагировал на информацию о том, что власти Вологодской области захотели обсудить запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Губернатор региона Георгий Филимонов рассказал, что будет проводить совещание с главврачами и директорами, где обсудят этот вопрос.

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про аборты в ходе прямой линии, заявлял, что не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. По его словам, нужно думать как о благосостоянии российских семей с детьми, так и о праве женщины принимать решения.

ЖЗЛ
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