Министр обороны Сирии высказался о привлечении Асада к ответственности

Минобороны Сирии: С Россией обсуждалось привлечение Асада к ответственности

В ходе переговоров в Дамаске новое руководство Сирии обсуждало с российской делегацией привлечение бывшего сирийского президента Башара Асада к ответственности. Об этом сообщил министр обороны страны Мурхаф Абу Касра, передает The Washington Post.

«Когда Башар Асад решил поехать в Россию, он думал, что нам не удастся договориться с русскими... Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а затем их интересам», — заявил глава Минобороны.

Абу Касра ушел от ответа на вопрос, обсуждал ли новый президент Сирии экстрадицию Асада с российской стороной. При этом он отметил, что вопрос привлечения бывшего сирийского лидера к ответственности все же был поднят во время переговоров.

28 января делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым впервые после ухода с поста Асада посетила Дамаск. Замглавы МИД сообщил, что стороны договорились провести консультации по вопросу управления портом в сирийском Тартусе.