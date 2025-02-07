Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 7 февраля 2025Мир

Министр обороны Сирии высказался о привлечении Асада к ответственности

Минобороны Сирии: С Россией обсуждалось привлечение Асада к ответственности
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Мурхаф Абу Касра

Мурхаф Абу Касра. Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

В ходе переговоров в Дамаске новое руководство Сирии обсуждало с российской делегацией привлечение бывшего сирийского президента Башара Асада к ответственности. Об этом сообщил министр обороны страны Мурхаф Абу Касра, передает The Washington Post.

«Когда Башар Асад решил поехать в Россию, он думал, что нам не удастся договориться с русскими... Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а затем их интересам», — заявил глава Минобороны.

Абу Касра ушел от ответа на вопрос, обсуждал ли новый президент Сирии экстрадицию Асада с российской стороной. При этом он отметил, что вопрос привлечения бывшего сирийского лидера к ответственности все же был поднят во время переговоров.

28 января делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым впервые после ухода с поста Асада посетила Дамаск. Замглавы МИД сообщил, что стороны договорились провести консультации по вопросу управления портом в сирийском Тартусе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      Сопротивляющиеся ветру российские школьники попали на видео

      Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

      Задержанная агентка СБУ призналась в подготовке теракта против российского военного

      На Украине признали взятие северной части Дачного в ДНР

      Завербованные СБУ женщины из российских городов попали на видео

      19-летняя невеста Лепса снялась голой

      Спецпосланник США назвал стратегию Байдена по Украине наклейкой на бампер

      Российским регионам спишут кредиты

      Популярная телеведущая пожаловалась на фейковые обнаженные снимки с ней в интернете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше