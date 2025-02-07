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21:28, 7 февраля 2025Ценности

Модель Перминова показала кадры в платье с глубоким декольте

Российская модель Елена Перминова показала кадры в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова показала кадры в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых продемонстрировала образ в черном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Кроме того, звезда надела остроносую обувь на каблуках. Образ дополнили собранная прическа и макияж в нейтральных оттенках.

В январе Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с миллиардером. Модель снялась во время визита к известному стилисту и визажисту Фаризе Родригез.

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