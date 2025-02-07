В Черновецкой области Украины мужчина скончался в здании областного военкомата

Мужчина скончался в здании областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в Черновецкой области на западе Украины. Сообщение опубликовано на сайте управления Национальной полиции Украины по Черновецкой области.

«По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание», — утверждается в официальном заявлении. Как сообщается, 7 февраля в ходе патрулирования улиц в Черновцах полицейские обнаружили 32-летнего украинца, находившегося в розыске за уклонение от мобилизации. Правоохранители доставили горожанина в здание областного ТЦК, где он ушел из жизни.

Управление Нацполиции Украины начало досудебное расследование, однако посчитало, что мужчина скончался по естественным причинам. Подробностей о причинах несчастного случая не сообщается.

Ранее издание «Украинская правда» («УП») указало на связь принудительной мобилизации и алкоголизма в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Как сообщается, даже во время базовой общевойсковой подготовки инструкторы также игнорируют алкоголизм новобранцев.