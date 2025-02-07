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18:03, 7 февраля 2025Путешествия

Пассажир самолета раскритиковал одну привычку людей на борту и вызвал гнев в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета раскритиковал одну распространенную привычку людей на борту и вызвал гнев пользователей сети. Своим мнением он поделился на форуме Reddit.

Юзер опубликовал снимок, сделанный после посадки самолета. На нем изображены стоящие в проходе люди, которые ожидают открытия двери лайнера. «Нас попросили остаться на своих местах. В течение пяти секунд половина самолета встала», — объяснил свое недовольство пассажир.

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В комментариях пользователи разделились во мнениях: некоторые поддержали автора публикации, а другие заявили, что привычки незнакомцев не должны его волновать. «Я не против, чтобы люди вставали после посадки сразу. Хочется размять ноги», «Какая тебе разница, встают они или нет?», «Мне все равно, встанешь ты или нет», — писали юзеры.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как остановилась на ночевку в отеле и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали женщине в следующий раз спать в машине.

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