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12:28, 7 февраля 2025Мир

Посол пообещал ответ России на попытки Британии задержать корабли

Посол Келин: Россия даст ответ Британии за возможные попытки задержать корабли
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michal Fludra / Globallookpress.com

Россия даст ответ Великобритании на возможные попытки задержать корабли, так как это противоречит конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявил российский посол в Соединенном королевстве Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Ответ с нашей стороны обязательно будет, и он будет абсолютно законным и легитимным и оправданным в таком случае», — отметил дипломат.

Келин также напомнил, что конвенция ООН по морскому праву 1982 года остается «солидным документом», который четко прорабатывает причины, по которым судно может быть задержано. Он указал, что членство Британии в санкционном режиме против России не является основанием для подобных мер.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что слухи о якобы совершенных Россией диверсиях в Балтийском море инспирированы НАТО, чтобы оправдать рост военного присутствия альянса в регионе. По его словам, заявления о защите подводной инфраструктуры не соответствуют действительности.

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