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12:05, 7 февраля 2025Мир

Посол заявил об использовании США одной страны как потенциального театра военных действий

Кузнецов: Пентагон использует Финляндию как потенциальный театр военных действий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

США используют Финляндию как потенциальный театр военных действий. Об этом заявил посол России в стране Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.

«Пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий», — сказал дипломат.

Ранее Кузнецов говорил, что власти Финляндии нагнетают военный психоз, призывая граждан к будущей войне с Россией. По его словам, финское правительство всячески поощряет «разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения», занимается благоустройством бомбоубежищ, расширяет сети стрелковых клубов, а также увеличивает крайний возраст мобилизации резервистов ради оправдания «скоропалительного вступления в НАТО».

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупреждал, что НАТО планирует перебросить военных США в Норвегию, Финляндию и Швецию для создания угроз России за счет усиления присутствия войск альянса в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море.

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