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05:04, 7 февраля 2025Из жизни

Пожилой мужчина прыгнул в воду ради спасения от пчел-убийц и захлебнулся

В Колумбии мужчина прыгнул в воду, чтобы спастись от роя пчел, и утонул
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Jam Press / Need To Know

В городе Богота, Колумбия, 70-летний мужчина попытался спастись от роя африканских пчел, прыгнул в реку и захлебнулся. Об этом сообщает Need To Know.

Африканские пчелы, также известные как «пчелы-убийцы», напали на Сесилио Лагареса Лопеса, когда тот прогуливался по улице. Пожилой мужчина никак не мог сбежать от насекомых и решил скрыться от них в воде. Он прыгнул в реку и пропал.

Очевидцы произошедшего обратились к спасателям. Началась поисковая операция. Бездыханного Лопеса нашли менее через сутки — он всплыл к югу от того места, где прыгнул в воду.

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11 января 2023

Лопес стал не единственной жертвой агрессии пчел. Большинству из жителей Боготы удалось оторваться от насекомых, но несколько человек все же попали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бывшего члена совета муниципалитета Тиангуа, штат Сеара, не смогли спасти после нападения сотен пчел. Смертельное нападение насекомых на 70-летнего Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша произошло на его ферме по выращиванию авокадо.

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