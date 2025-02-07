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17:27, 7 февраля 2025Экономика

Путин призвал изменить структуру роста российской экономики

Путин: В России необходимо активно развивать экономику предложения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В среднесрочной перспективе в России необходимо поменять структуру роста национальной экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Эта экономическая теория подразумевает борьбу с инфляцией за счет увеличения предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Для стимулирования производства, согласно ее основным положениям, необходимо увеличение капиталовложений и снижение налогов. Путин назвал реализацию подобного подхода одним из важнейших направлений для российской экономики.

Глава государства отметил важность «повсеместного» создания новых промышленных предприятий и рабочих мест. Кроме того, необходимо внедрять на подобных объектах «современные принципы управления и новую технологическую базу». Речь идет о применении робототехники, искусственного интеллекта и других новейших технологий, пояснил он. «Жду от правительства плана мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике», — заключил Путин.

О необходимости массовой замены работников роботами ранее заявлял замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, подобная стратегия поможет справиться с острым кадровым голодом, который в настоящее время охватил большинство ключевых секторов российской экономики. Автоматизация рабочих процессов, отмечал Орешкин, особенно актуальна для логистической и промышленной сфер, а также в сегменте хранения и сортировки товаров.

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