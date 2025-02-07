Россиян призвали отказаться от одной вредной привычки перед сном

Синий свет от экранов смартфонов ухудшает качество сна, рассказала психотерапевт Ирина Крашкина. В беседе с РИАМО она призвала отказаться от использования гаджетов перед сном.
«Смартфоны мешают качественному сну по нескольким причинам: излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон и его циклы», — объяснила Крашкина. Она посоветовала переставать пользоваться смартфоном за час до сна, а также использовать специальные приложения или настройки, которые уменьшают яркость и фильтруют синий свет и включать режим «не беспокоить».
Также психотерапевт рекомендовала отказаться от вредной привычки постоянно отвлекаться на телефон. Так, по ее мнению, можно улучшить концентрацию и продуктивность. Если же устроить цифровой детокс, то можно снизить уровень стресса, добавила она.
Безболезненно сократить время, проведенное с гаджетами в руках, помогут специальные приложения и четкий план действий, заверила психотерапевт. Освободившееся время она посоветовала тратить на прогулки и приносящие радость дела.
Ранее Крашкина предупредила о связи использования интернета с риском деменции. По ее словам, пожилые люди, пользующиеся интернетом, сохраняют активность мозга и снижают риск столкнуться со слабоумием.