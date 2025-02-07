Россиян призвали отказаться от одной вредной привычки перед сном

Психотерапевт Крашкина призвала отказаться от смартфонов за час до сна

Синий свет от экранов смартфонов ухудшает качество сна, рассказала психотерапевт Ирина Крашкина. В беседе с РИАМО она призвала отказаться от использования гаджетов перед сном.

«Смартфоны мешают качественному сну по нескольким причинам: излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон и его циклы», — объяснила Крашкина. Она посоветовала переставать пользоваться смартфоном за час до сна, а также использовать специальные приложения или настройки, которые уменьшают яркость и фильтруют синий свет и включать режим «не беспокоить».

Также психотерапевт рекомендовала отказаться от вредной привычки постоянно отвлекаться на телефон. Так, по ее мнению, можно улучшить концентрацию и продуктивность. Если же устроить цифровой детокс, то можно снизить уровень стресса, добавила она.

Безболезненно сократить время, проведенное с гаджетами в руках, помогут специальные приложения и четкий план действий, заверила психотерапевт. Освободившееся время она посоветовала тратить на прогулки и приносящие радость дела.

Ранее Крашкина предупредила о связи использования интернета с риском деменции. По ее словам, пожилые люди, пользующиеся интернетом, сохраняют активность мозга и снижают риск столкнуться со слабоумием.