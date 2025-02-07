Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 7 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о правильном уходе за обувью зимой

Эксперт Судник: Спирт или белый уксус помогут убрать следы от реагентов на обуви
Мария Черкасова

Фото: Moomin201 / Shutterstock / Fotodom

Продлить срок службы зимней обуви можно с помощью различных средств, борющихся с влагой и воздействием соли. Этим и другими способами с «Известиями» поделилась предприниматель, руководитель бренда женской одежды Bahar Design Христина Судник.

Рекомендуется использовать в зимний период две пары обуви, чтобы одну можно было высушить. Чтобы снег, грязь и реагенты меньше воздействовали на обувь, эксперт посоветовала использовать спреи для защиты от влаги. Избавиться от следов реагента можно специальными средствами. Также подойдет раствор белого уксуса или спирта с водой (один к одному). Раствором эксперт посоветовала протереть проблемные места, затем обработать их кремом для обуви и отполировать.

Ранее владельцам частных домов посоветовали использовать магазинные антигололедные реагенты для борьбы со льдом на участках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

      Россиянка поругалась с семьей, села за руль и не выжила

      Инстасамка показала ягодицы крупным планом во время занятий спортом

      Посол Украины встретилась со спецпосланником Трампа

      Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт

      Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете для решения конфликта на Украине

      Милош Бикович получил травмы лица на съемках

      Россиянам рассказали о правильном уходе за обувью зимой

      Стюардесса в мини-юбке сделала фото в необычном месте и взбудоражила иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше