Россиянам рассказали о правильном уходе за обувью зимой

Эксперт Судник: Спирт или белый уксус помогут убрать следы от реагентов на обуви

Продлить срок службы зимней обуви можно с помощью различных средств, борющихся с влагой и воздействием соли. Этим и другими способами с «Известиями» поделилась предприниматель, руководитель бренда женской одежды Bahar Design Христина Судник.

Рекомендуется использовать в зимний период две пары обуви, чтобы одну можно было высушить. Чтобы снег, грязь и реагенты меньше воздействовали на обувь, эксперт посоветовала использовать спреи для защиты от влаги. Избавиться от следов реагента можно специальными средствами. Также подойдет раствор белого уксуса или спирта с водой (один к одному). Раствором эксперт посоветовала протереть проблемные места, затем обработать их кремом для обуви и отполировать.

Ранее владельцам частных домов посоветовали использовать магазинные антигололедные реагенты для борьбы со льдом на участках.