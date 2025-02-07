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05:30, 7 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и назвала страну дачей американцев

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Arnulfo Franco / AP

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, как жители США ведут себя в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор назвала Мексику дачей американцев, куда они приезжают на автомобилях, чтобы расслабиться и провести время весело.

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«В Мексике можно все, на что в самой Америке не решишься. Здесь снимаются все запреты, исчезает страх быть "не таким" — настоящая свобода!» — отметила россиянка.

По ее словам, приезжая в соседнюю страну, жители США могут напиться в баре в 10 утра или пересесть с дорогого внедорожника на пыльный и ржавый пикап. Кроме того, американцев в Мексике привлекает дешевизна товаров и услуг.

Ранее Ершова рассказала об особенностях менталитета мексиканцев, которые ее раздражают. В их числе путешественница назвала культ семьи.

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