Россиянка побывала в Мексике и назвала страну дачей американцев

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, как жители США ведут себя в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор назвала Мексику дачей американцев, куда они приезжают на автомобилях, чтобы расслабиться и провести время весело.

«В Мексике можно все, на что в самой Америке не решишься. Здесь снимаются все запреты, исчезает страх быть "не таким" — настоящая свобода!» — отметила россиянка.

По ее словам, приезжая в соседнюю страну, жители США могут напиться в баре в 10 утра или пересесть с дорогого внедорожника на пыльный и ржавый пикап. Кроме того, американцев в Мексике привлекает дешевизна товаров и услуг.

Ранее Ершова рассказала об особенностях менталитета мексиканцев, которые ее раздражают. В их числе путешественница назвала культ семьи.