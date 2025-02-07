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11:15, 7 февраля 2025Россия

Россиянка сделала заказ в «Золотом Яблоке» и вместо доставки получила угрозы и дикпики

Москвичка сделала заказ в «Золотом Яблоке» и вместо доставки получила дикпики
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Москвы сделала заказ косметики на сайте бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко», однако вместо доставки получила угрозы интимного характера и дикпики. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, курьер привезла товары россиянке, нажала на звонок и ушла. Девушка даже не успела открыть дверь.

Пытаясь разобраться в чем дело, жительница столицы решила набрать в службу поддержки. Там ее заверили, что направят по адресу с посылкой другого сотрудника.

Однако вместо курьера к москвичке приехал мужчина. Он передал клиентке заказ и ушел. Спустя некоторое время девушке на телефон начали приходить сообщения от незнакомца. В них были фото полового органа и угрозы интимного характера.

Москвичка после этого вновь написала в поддержку «Золотого Яблока». На этот раз клиентке ответили, что товары доставлены, а подобные сообщения ей может присылать кто угодно. Кроме того, горожанке предложили промо-код на тысячу рублей.

Девушка написала заявление в полицию. По версии клиентки, курьер магазина разгласила ее персональные данные и отправила своего знакомого к ней с товарами.

Как разузнал РЕН ТВ, в «Золотом Яблоке» инициировали расследование ситуации, из-за которой клиентку магазина косметики стали преследовать после жалобы.

Ранее сообщалось, что в Москве курьеру-мигранту дали 3,6 года за попытку изнасилования клиентки.

ЖЗЛ
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