Марочко: Российские военные взяли больницу и стадион в Часовом Яре в ДНР

Российские военные взяли под контроль большую часть Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), в частности, под их контроль перешли расположенные в городе больница и стадион. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион "Авангард" и городская больница №3», — рассказал он.

По словам эксперта, полностью оказались заняты подразделениями армии HA три жилых квартала на западе города и большая часть северного квартала. Он добавил, российские войска также взяли под огневой контроль несколько дорог на юге Часова Яра, в том числе переправы через реку Грузская.

Марочко отметил, что российские штурмовики закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах, а передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в центре Часова Яра и по флангам населенного пункта. Отмечается, что российские войска имели тактические успехи в микрорайоне «Новосеверный» и южнее урочища Долгое-II.