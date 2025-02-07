Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 7 февраля 2025Силовые структуры

Российского подростка обвинили в госизмене после передачи данных ВСУ

В Казани подросток передал данные ВСУ, возбуждено дело о госизмене

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Казани подросток передал данные о местных предприятиях Вооруженным силам Украины (ВСУ) и стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношу обвиняют в участии в террористической организации и государственной измене. По версии следствия, летом 2023 года подросток вступил в переписку с представителем украинской террористической организации и стал с ней сотрудничать. За переданные данные он получал деньги. Подростка задержали весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве под стражу отправили россиянина по фамилии Семенихин по секретному делу о госизмене.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского захотели спровоцировать войну между Россией и США

      Женщина взяла на себя вину сестры-близнеца за преступление и попалась из-за футболки

      В Запорожье рассказали о «необъяснимой для ума» контратаке ВСУ

      Макгрегор задумался об участии в боях на голых кулаках

      Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

      Бывший знаток «Что? Где? Когда?» отреагировал на внесение в список террористов

      Возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей объяснили

      Стала известна настоящая причина задержки миссии НАСА по возвращению образцов с Марса

      В Госдуме прокомментировали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями

      На территории водочного завода в Санкт-Петербурге построят жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше