Российского подростка обвинили в госизмене после передачи данных ВСУ

В Казани подросток передал данные ВСУ, возбуждено дело о госизмене

В Казани подросток передал данные о местных предприятиях Вооруженным силам Украины (ВСУ) и стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношу обвиняют в участии в террористической организации и государственной измене. По версии следствия, летом 2023 года подросток вступил в переписку с представителем украинской террористической организации и стал с ней сотрудничать. За переданные данные он получал деньги. Подростка задержали весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве под стражу отправили россиянина по фамилии Семенихин по секретному делу о госизмене.