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09:23, 7 февраля 2025Россия

Сопротивляющиеся ветру российские школьники попали на видео

Mash: В Комсомольске-на-Амуре дети сопротивлялись сильному ветру и шли в школу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края дети сопротивлялись сильнейшему ветру и шли в школу №34. Юных россиян несколько метров волочило по снегу против воли. Ситуация попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленном видеоролике видно, как ученики пытаются двигаться в направлении к школе. Из-за разгула стихии они постоянно падают. От сильно ветра также пострадали взрослые.

Как утверждает Amur Mash, все происходило у школы №34, которая расположена на Магистральном шоссе. Неподалеку от нее находится и детский сад №102.

До этого сообщалось, что в школе в городе Ялуторовск Тюменской области мышь упала на детей с потолка в столовой.

В связи с инцидентом представители региональной прокуратуры организовали проверку.

ЖЗЛ
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